Компания «Лебер» из Мытищ получил серебро на премии «Золотой медвежонок»

Компания «Лебер» из Мытищ стала лауреатом национальной премии индустрии детских товаров «Золотой медвежонок». Ее игровой комплекс «Домик Кроша», созданный совместно с ГК «Рики», занял второе место в номинации «Лучшая лицензионная продукция» по итогам сезона 2025–2026 годов.

В прошлом году «Лебер» и ГК «Рики» заключили договор о сотрудничестве. В рамках партнерства были созданы детские площадки по мотивам вселенных «Фиксиков», «Малышариков» и «Смешариков».

«Домик Кроша» выполнен в оригинальных цветах и формах, которые знакомы детям по мультфильму. Комплекс отвечает стандартам безопасности и рассчитан на детей от шести до четырнадцати лет.

«Серебро на „Золотом медвежонке“ — это знак качества в нашей индустрии, к которому стремится любой производитель товаров для детства. „Домик Кроша“, прошел аудит у ведущих профильных ученых, педагогов и психологов страны. Это значит, что нам удалось успешно решить сложнейшую задачу: превратить хрупкий сказочный образ в масштабный и абсолютно безопасный игровой объект», — отметил Игорь Шаповалов, директор по маркетингу компании «Лебер».

За награду соревновались 128 номинантов из 22 регионов России. В открытом народном голосовании было отдано свыше 185 тысяч голосов. Финалистам также предстояло пройти очную защиту проекта перед советом из 120 экспертов.