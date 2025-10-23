Игровой комплекс для детей установили на улице Космонавтов в Дмитрове

В Дмитрове специалисты завершают установку большого игрового комплекса возле детского сада «Земляничка». Он будет состоять из четырех детских площадок, объединенных в одну. Помимо этого, перед образовательным учреждением установили спортивную зону с футбольными и баскетбольными воротами.

Родители просили администрацию благоустроить часть микрорайона Космонавтов. Теперь на пустыре появилось новое пространство для детей с горками и качелями для ребят от 3 до 12 лет.

Работы провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству. В рамках этой инициативы в 2025 году возвели подобные площадки в 18 дворах микрорайона Космонавтов общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров.

Отметим, в 2026 году приступят к благоустройству следующего микрорайона в Дмитрове.