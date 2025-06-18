Игровой комплекс «Дендрология» установят в дворе Красноармейска
На улице Гагарина в Красноармейске идет активная подготовка к строительству нового игрового комплекса для детей. Старая детская площадка уже полностью демонтирована.
Специалисты коммунальной службы «Городское хозяйство» провели работы по благоустройству территории, включая покос травы, чтобы подготовить площадку к дальнейшим строительным работам. Вскоре подрядная организация приступит к реализации следующего этапа — подготовительным работам и непосредственному монтажу нового игрового комплекса.
Площадь новой площадки с современным и безопасным резиновым покрытием, получившей название «Дендрология», составит 450 квадратных метров. Здесь будет создано функциональное пространство для игр и занятий спортом. Завершение работ и открытие обновленной площадки запланировано на сентябрь.
«Это место традиционно популярно у детей всех возрастов. Именно они больше всего ждут открытия обновленной площадки», — поделилась местная жительница Мария Блинникова.