Игровой комплекс «Дендрология» установят в дворе Красноармейска

На улице Гагарина в Красноармейске идет активная подготовка к строительству нового игрового комплекса для детей. Старая детская площадка уже полностью демонтирована.

Специалисты коммунальной службы «Городское хозяйство» провели работы по благоустройству территории, включая покос травы, чтобы подготовить площадку к дальнейшим строительным работам. Вскоре подрядная организация приступит к реализации следующего этапа — подготовительным работам и непосредственному монтажу нового игрового комплекса.

Площадь новой площадки с современным и безопасным резиновым покрытием, получившей название «Дендрология», составит 450 квадратных метров. Здесь будет создано функциональное пространство для игр и занятий спортом. Завершение работ и открытие обновленной площадки запланировано на сентябрь.

«Это место традиционно популярно у детей всех возрастов. Именно они больше всего ждут открытия обновленной площадки», — поделилась местная жительница Мария Блинникова.