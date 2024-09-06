Игровая площадка появилась у школы № 8 в Дмитрове

По инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного ежегодно выделяются дополнительные средства на подготовку детских садов и школ к новому учебному году. Комплекс образовательных учреждений, входящий в состав Дмитровской школы № 8, уже завершил работы, проведенные за счет данной меры поддержки.

В дошкольном отделении «Ласточка» провели ремонт потолков в одной из групп и заменили светильники.

Ученики начальной школы № 8 также получили поддержку к новому учебному году. На территории образовательного учреждения установлен новый игровой комплекс, который стал настоящим подарком для детей. Теперь у школьников есть возможность проводить время на свежем воздухе, играя с друзьями, общаясь и изучая окружающий мир.

Глава округа Илья Поночевный отметил важность создания комфортных условий для обучения и развития детей, чтобы они соответствовали современным стандартам и предоставляли нашим детям все необходимое для успешного обучения и развития.

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