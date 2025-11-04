Игроки клуба «Химки» победили на чемпионате России по бадминтону

Финал чемпионата России по бадминтону прошел в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском. На нем команда из Химок показала отличный результат.

Всего участники турнира разыграли пять комплектов наград: по два — среди женщин и мужчин, а также один — в миксте; два — в одиночных разрядах, три — в смешанных.

Лучшим в мужском парном разряде стали Родион Алимов и Максим Оглоблин. В смешанном парном разряде отличились Родион Алимов и Алина Давлетова.

«Бадминтонный клуб „Химки“ — это не просто команда, а большая спортивная семья. Основанный в 2003 году, сегодня он объединяет профессиональных тренеров, юных талантов, взрослых любителей бадминтона», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Химки.

Присоединиться к тренировкам могут все желающие. Их проводят в Центре ракеточных видов спорта.