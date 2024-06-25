Игроки БК Khimki Power провели урок на базе школы «Триумф» в Химках

Игроки женской команды по баскетболу 3×3 Khimki Power провели для детей урок физкультуры. Тренировка прошла в летнем оздоровительном лагере на базе школы «Триумф» в Химках.

Мастер-класс по баскетболу провели кандидат в мастера спорта Полина Святская и действующий чемпион Первенства России Екатерина Павлова. Занятие началось с разминки, после чего ребят разделили на команды. Дети продемонстрировали навыки владения мечом в «Веселых стартах». Спортсменки во время тренировки поделились с подрастающим поколением своими знаниям и опытом, наглядно продемонстрировав упражнения и технические приемы.

«Подобные мастер-классы вызывают у детей интерес и мотивируют активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Тем более, что в Химках уделяется особое внимание развитию спорта. Например, проект „Детский спорт“ направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. Он предусматривает организацию и проведение соревнований на разных уровнях среди школьных и дворовых команд. Также одним из направлений проекта является строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее для юных жителей Химок провели экскурсию по баскетбольному центру. Школьники познакомились с богатой спортивной историей округа.

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