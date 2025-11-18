Игроки баскетбольного клуба «Химки» провели тренировку для юных спортсменов

Игроки баскетбольного клуба «Химки», призеры Суперлиги Владислав Шарапов и Сергей Михалев провели мастер-класс для участников школьной лиги. Масштабный проект Единой школьной лиги Московской области был инициирован губернатором Андреем Воробьевым в 2024 году.

Под руководством опытных наставников участники отрабатывали технические элементы, изучали тактические комбинации и выполняли специальные упражнения. После интенсивной тренировки у ребят была уникальная возможность пообщаться с профессиональными спортсменами, задать им вопросы, узнать секреты мастерства и получить автографы и памятные подарки.

Открытие сезона Единой школьной лиги Подмосковья состоялось в Химках 30 сентября. В течение всего сезона школьники будут соревноваться в четырех видах спорта: волейболе, футзале, баскетболе 3×3 и шахматах. Команды, показавшие лучшие результаты на городском этапе, весной представят Химки на региональных соревнованиях.

Цель проекта — развитие массового школьного спорта и выявление талантливых спортсменов среди подрастающего поколения.