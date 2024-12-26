Игрок московского «Спартака» провел мастер-класс по футболу в Ленинском округе

Мастер-класс от игрока московского «Спартака» Даниила Зорина прошел в Ленинском округе. В нем поучаствовали дети из футзального клуба «Видное-Развитие».

Участниками тренировки стали около 100 юных спортсменов. Они выполнили игровые занятия, получили автограф футболиста и задали Даниилу интересующие их вопросы.

«Такие встречи очень полезны. Юные футболисты видят перед собой пример, как можно вырасти в сильного спортсмена, услышать, на что нужно больше обратить внимание в тренировочном процессе, посмотреть, как профессиональный футболист выполняет технические упражнения и повторить за ним», — отметил мастер спорта международного класса по футзалу, член Президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.

Организовали встречу Федерация футбола Ленинского городского округа и ДМФК «Видное-Развитие». Такие мероприятия решили проводить минимум два раза в год. Также каждому ребенку вручили подарок к Новому году.