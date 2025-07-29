Игрок КХЛ Егор Воронков провел тренировку для юных хоккеистов в Подольске

Воспитанник подольской спортшколы «Витязь» игрок КХЛ Егор Воронков провел мастер-класс от для начинающих хоккеистов в возрасте от 8 до 13 лет. Ребята под руководством звездного гостя поработали над линейным катанием, бросковой техникой и культурой паса.

Воспитанник подольской спортшколы «Витязь» игрок КХЛ Егор Воронков провел мастер-класс от для начинающих хоккеистов в возрасте от восьми до 13 лет. Ребята под чутким руководством звездного гостя поработали над линейным катанием, бросковой техникой и культурой паса.

В последние годы в секции хоккея стали чаще заниматься девочки. Восьмилетняя Мария Федорова выходит на лед с клюшкой уже более трех лет.

«У меня вся семья играет в хоккей. Я в команде нападающий. Забила более 40 голов. Сегодня хочу научиться новым приемам от знаменитого хоккеиста», — поделилась Мария Федорова.

Егор Воронков отметил важность подобных мероприятий для спортивного развития молодежи и поблагодарил за теплый прием в родной спортшколе.

«Благодарен тренерам школы, которые мне дали путевку в большой спорт. Вижу, что у меня подрастает достойная смена. Ребята только вкатываются, сезон через месяц, но они уже в хорошей форме», — пожелал игрок.

Мастер-класс завершился автограф-сессией.