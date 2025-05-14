Игрок БК «Химки» Кирилл Попов стал новым амбассадором Школьной лиги Подмосковья

Новым амбассадором Школьной лиги Подмосковья стал игрок баскетбольного клуба «Химки», лучший центровой чемпионата Суперлиги 2025 года Кирилл Попов. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Кирилл Попов стал частью команды профессиональных наставников, среди которых Евгений Алдонин, Роман Широков, Леся Махно, Эмма Гаджиева и другие именитые спортсмены.

Школьная лига Московской области начала действовать в октябре прошлого года. В рамках проекта в регионе проводят турниры по волейболу, баскетболу 3×3, футзалу и шахматам.

В соревнованиях и активностях первого сезона Лиги приняли участие представители 201 учебного заведения из 13 муниципалитетов Подмосковья.

По числу и достоинству наград лидером сезона 2024/2025 стал Подольск — спортсмены принесли округу золотые медали по футзалу среди юношей и баскетболу (юноши и девушки), а также стали бронзовые — в соревнованиях по волейболу (юноши).

В новом сезоне участниками Школьной лиги могут стать свыше 50 тысяч школьников.