Играми и забавами отметят Масленицу в парках Коломны и Озер

Парки городского округа Коломна приглашают маленьких и взрослых жителей провести время на свежем воздухе — весело, активно и с пользой. На этой неделе запланировано множество интересных активностей, в том числе — встреча Масленицы.

Любителей спорта и ценителей здорового образа жизни ждут в понедельник в коломенском сквере имени Зайцева на разминку и тренировку по общей физической подготовке. Парк «Сосновый бор» в Озерах в понедельник и вторник приглашает на пробежку. В парке Мира в Коломне в субботу пройдет традиционный забег — желающие смогут преодолеть дистанцию в пять километров по размеченной трассе.

Мероприятия, посвященные Масленичной неделе, начнутся на общественных пространствах уже в понедельник. Здесь запланированы познавательные беседы о народных традициях, игровые программы и молодецкие забавы.