Игра по истории Великой Отечественной войны прошла для школьников в Балашихе

Внутришкольный этап интеллектуальной игры «Культпросвет», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Земской гимназии в Балашихе. Девять команд по пять учащихся седьмых классов в каждой сразились на турнире.

Всего было пять раундов: «разминка», «литература», «музыка», «плакатная графика» и «художественный пазл». Все задания связаны с основными операциями и сражениями периода 1941–1945 годов.

По итогам всех этапов победу одержали учащиеся 7 «З» класса, которые будут представлять свою школу в следующем раунде игры.

«Второй этап будет проводиться в дистанционном формате. Он станет домашним заданием для команд-победителей из каждой из 17 участвующих школ. Десять лучших команд выйдут в финал, который пройдет на сцене дворца культуры „Балашиха“», — пояснила организатор игры Маргарита Напалкова.

«Культпросвет» — межшкольное мероприятие, которое проводится в округе во второй раз. В прошлом году темой игры стала культура.