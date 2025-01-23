Игра «Новогодний квиз» прошла в библиотеке имени Пушкина в Богородском округе

Новогодний квиз прошел в Центральной библиотеке имени Пушкина. Мероприятие собрало пять команд и почти три десятка участников.

В интеллектуальной игре приняли участие команды с яркими названиями: «Красавчики», «Чародеи», «Большие бабки», «Нам снова 15» и «Вьюга». В течение пяти раундов участники демонстрировали свои знания, смекалку и эрудицию, отвечая на вопросы разного уровня сложности. Темы были самыми разнообразными: зимние персонажи из разных регионов России, праздничные традиции других стран, новогодние фильмы и музыкальные хиты.

По итогам соревнования первое место завоевала команда «Нам снова 15», второе место досталось «Красавчикам», а третье — семейной команде «Чародеи». Главный приз — набор свежих пряников от компании «Богородский пряник».

Организаторы отметили, что игра прошла живо, динамично и оставила у всех участников только положительные эмоции. Новогодний квиз стал отличным способом продолжить праздничное настроение и провести время с пользой в теплой компании.