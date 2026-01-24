Игра на профориентацию прошла в преддверии Дня студента в Балашихе

В Балашихе для студентов колледжа «Энергия» устроили праздник в батутном центре «Попрыгунья» накануне Дня студента. Мероприятие включило в себя интерактивную игру по профориентации и тренировку по фристайлу на батутах.

Поздравить ребят пришли председатель Совета депутатов Геннадий Попов и руководитель Ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова. В рамках профориентационной экономической игры «Ситиполия Балашиха» участники узнали о ведущих предприятиях округа и актуальных вакансиях. Как отметил руководитель комиссии по делам молодежи Общественной палаты Александр Васильев, такая игровая форма помогает в выборе будущей карьеры.

После интеллектуальной части под руководством тренеров студенты осваивали базовые элементы батутного фристайла, такие как сальто и винт. Завершился праздник общим чаепитием. Все участники получили подарки, а победители игры — сертификат на персональную тренировку.