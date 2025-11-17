Игра для детей ко дню рождения писателя Роберта Стивенсона прошла в Одинцове

Встреча состоялась в литературно-творческой студии «Три К» в библиотеке № 1 Одинцовского городского округа. Ее посвятили истории морских разбойников.

Ребятам рассказали о «подвигах» вошедших в мировую историю морских разбойников и разбойниц, показали как пользоваться компасом, прочитали отрывки из книги Роберта Льюиса Стивенсона (13 ноября исполнилось 175 лет со дня рождения писателя) «Остров сокровищ».

После чего библиотекарь и юные читатели тоже отправились на поиски клада. В найденном сундуке оказались припрятанные кем-то настоящие золотые и серебряные украшения и монеты, драгоценные нумизматические медали, слитки и неподдельные ордена и медали участника Великой Отечественной войны.

Подобные занятия с детьми проводят каждую пятницу в Одинцовской библиотеке. Ознакомиться с расписанием можно в социальных сетях.