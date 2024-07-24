Спортсмены из Солнечногорска стали призерами открытого турнира по армрестлингу

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Открытый турнир по армрестлингу во второй раз прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Михайлова в Солнечногорске. Мероприятие объединило 36 спортсменов, среди победителей было несколько местных силачей.

Участниками турнира стали спортсмены из Солнечногорска, Москвы, Зеленограда, Твери, Лобни, Мытищ и Ховрина. При этом 13 юниоров выступали в трех весовых категориях, а взрослые спортсмены — в пяти.

В абсолютной весовой категории победителем стал Владимир Чинилин из поселка Поваровка. Он также завоевал первое место в категории «мужчины, 90+ килограммов».

Среди силачей из Солнечногорска отличились также Игорь Своеступов — он занял первое место в категории «юниоры, 85+ килограммов» и третье место в категории «мужчины, 90 килограммов». Первое место в категории «мужчины, 80 килограммов» занял Вячеслав Чернов. Второе место в категории «мужчины, 90+ килограммов» досталось Давиду Емельянову.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Организатором соревнований выступил чемпион России и кубка России, чемпион Москвы по армрестлингу Виктор Гладилин.

«В качестве гостя турнира мы пригласили руководителя территориального управления Поварово администрации городского округа Солнечногорск Татьяну Захарову. Благодаря ей я начал свой спортивный путь, она была моим первым тренером. Татьяна Игоревна — мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка Европы, двухкратная чемпионка мира по армрестлингу. На соревнованиях она оказала моральную поддержку нашим спортсменам», — отметил он.

Теперь открытый турнир по армрестлингу планируют проводить ежегодно.

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