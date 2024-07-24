Спортсмены из Солнечногорска стали призерами открытого турнира по армрестлингу

Открытый турнир по армрестлингу во второй раз прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Михайлова в Солнечногорске. Мероприятие объединило 36 спортсменов, среди победителей было несколько местных силачей.

Участниками турнира стали спортсмены из Солнечногорска, Москвы, Зеленограда, Твери, Лобни, Мытищ и Ховрина. При этом 13 юниоров выступали в трех весовых категориях, а взрослые спортсмены — в пяти.

В абсолютной весовой категории победителем стал Владимир Чинилин из поселка Поваровка. Он также завоевал первое место в категории «мужчины, 90+ килограммов».

Среди силачей из Солнечногорска отличились также Игорь Своеступов — он занял первое место в категории «юниоры, 85+ килограммов» и третье место в категории «мужчины, 90 килограммов». Первое место в категории «мужчины, 80 килограммов» занял Вячеслав Чернов. Второе место в категории «мужчины, 90+ килограммов» досталось Давиду Емельянову.