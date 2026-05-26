Игорь Брынцалов возглавил Совет законодателей Центрального федерального округа

В Доме правительства Подмосковья прошло заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента России в ЦФО. Во время мероприятия участники выбрали новое руководство.

Председателем Совета законодателей ЦФО избрали спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова. Его заместителем стал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

После избрания Игорь Брынцалов поблагодарил коллег за доверие и обозначил ключевые направления дальнейшей работы.

«Помощь участникам СВО и их семьям — была и остается в приоритете. Продолжим расширять перечень социальных гарантий сверх действующих 17 базовых мер. Продолжим решать демографические задачи. Важно создать реальные механизмы поддержки беременных женщин и семей с детьми и внедрять комплексную инфраструктуру сопровождения будущих мам. Также среди наших приоритетов: патриотическое воспитание, кадетское образование и развитие института сельских старост», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Кроме того, Совет намерен продолжить работу по укреплению взаимодействия с молодежными парламентами регионов Центрального федерального округа. По мнению Игоря Брынцалова, открытый диалог между субъектами позволит эффективно реализовывать совместные инициативы и решать актуальные задачи в интересах жителей.

Совет законодателей ЦФО — коллегиальный орган при полномочном представителе президента России в округе. Его деятельность направлена на подготовку предложений и экспертное сопровождение законодательной работы регионов.