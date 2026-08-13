Игорь Брынцалов принял участие в заседании Совета молодежных парламентов ЦФО

В Центре молодежи Ельца Липецкой области прошло заседание Совета молодежных парламентов Центрального федерального округа. Мероприятие организовали в рамках семинара по разработке мер патриотического и духовно-нравственного воспитания.

В работе заседания участвовал председатель Мособлдумы и Совета законодателей ЦФО Игорь Брынцалов. С приветственным словом к участникам также обратился председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

«Молодые парламентарии — это люди, которые завтра придут в муниципальные советы депутатов, региональные парламенты, органы управления», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что работа с молодежью — один из приоритетов Совета законодателей ЦФО.

Участники объединения из 18 регионов обсудили развитие института молодежного парламентаризма, проектную деятельность и участие в наблюдении за предстоящими выборами. Председатель Мособлдумы предложил провести следующее заседание Совета на территории Московской области.