Игорь Брынцалов подал документы на предварительное голосование «Единой России»

Игорь Брынцалов возглавляет Московскую областную Думу уже 15 лет. Под его руководством только за последние пять лет в регионе приняты законодательные решения, которые напрямую касаются почти каждого третьего жителя области.

«За пять лет принято порядка 190 законов, благодаря которым различные льготы получают около трех миллионов человек. Одним из приоритетов в работе областного парламента стала поддержка участников СВО и их семей – с 2022 года принято порядка 20 соответствующих законов, а в целом в регионе действует около 40 региональных льгот. Московская область стала первым в стране субъектом, где начал действовать закон о бесплатной комплексной реабилитации», — рассказал спикер Мособлдумы.

Фракция «Единой России» в Мособлдуме, которую возглавляет Игорь Брынцалов, контролирует выполнение народной программы партии - в Подмосковье наказы жителей, вошедшие в нее, реализованы уже более чем на 98%. В регионе ведется самая масштабная в стране программа капремонта объектов образования. За пять лет капитально отремонтировано порядка 500 школ и детских садов. Построено свыше 300 новых школ и садов для более чем 170 тысяч детей. Открыто более 500 центров инженерного образования для детей. Также, продолжается модернизация здравоохранения: за пять лет введены в строй свыше 60 объектов, привлечено около 57 тысяч медицинских специалистов.

Что касается Балашихи и Реутова – именно от этих муниципалитетов Игорь Брынцалов избран в Мособлдуму – здесь наказы по народной программе выполнены полностью. Их было свыше 75 тысяч, сообщил парламентарий.

«В частности, в Балашихе остро стоял вопрос с объектами образования: за пять лет построено девять школ и 14 детских садов. Кроме того, был запрос по здравоохранению — за пятилетку возвели 5 поликлиник в новых микрорайонах. Сейчас при поддержке президента страны ведётся строительство многопрофильного медицинского центра в Ольгино на тысячу мест. В Реутове открыта школа на 1100 мест, детский сад на 250 мест и поликлиника на 750 мест. Идет развитие коммунальной инфраструктуры – обновляем сети водоснабжения, строим новые тепловые сети. Решен вопрос обманутых дольщиков», — подчеркнул он.

Игорь Брынцалов сообщил также, что Мособлдума в этом сезоне может значительно обновиться. В списке кандидатов предварительного голосования много новых лиц – около 75%.

Один из них - лидер Ленинского отделения «Молодой Гвардии» Данила Сорокопудов. За пять лет молодой человек укрепил местное отделение молодежной организации, увеличив его численность более чем в пять раз. Отец Данилы – Игорь Сорокопудов, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества – был призван по мобилизации, выполнял задачи в зоне СВО и погиб при исполнении воинского долга.

«Для меня участие в предварительном голосовании — это возможность масштабировать ту работу, которой я уже занимаюсь: поддержка молодежных инициатив, реализация социальных проектов и помощь людям, которые в этом нуждаются», — поделился молодой человек.

Документы на участие в процедуре подала также Дарья Говор. Она с отличием окончила Московский городской педагогический университет и Российскую академию музыки имени Гнесиных, сейчас работает заведующей филиалом культурно-досугового комплекса «Красногорье». Если жители окажут ей доверие, также намерена избираться в Государственную думу.

«Я планирую и дальше поддерживать юные таланты, развивать культурные центры и делать доступным для всех наше культурное наследие. Это важно для нашей страны и её будущего», — поделилась Дарья.

Напомним, в Московской области в сентябре пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы депутатов. Кто из кандидатов представит на них «Единую Россию», решат на предварительном голосовании жители Подмосковья. Оно пройдет с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU. С 20 апреля на сайте началась регистрация избирателей с верификацией через «Госуслуги». Все жители региона старше 18 лет могут принять участие в процедуре.