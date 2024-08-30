Стадион «Труд» в Балашихе подготовили к новому учебному году

С января стадион «Труд» открыл свои двери для юных спортсменов Балашихи. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверили готовность спортивного объекта к новому учебному году.

После капитального ремонта на стадионе работают четыре отделения: футбол, баскетбол, художественная гимнастика и бейсбол. Занятия посещают порядка 800 детей, которых тренируют более 50 сотрудников.

В здании площадью 2,6 тысячи квадратных метров есть тренажерный зал, раздевалки, душевые, медицинский блок и большой спортивный зал с высокими 11-метровыми потолками для занятий гимнастикой и баскетболом.

Реконструкция стадиона «Труд» стартовала в ноябре 2021 года. За это время здесь возвели физкультурно-оздоровительный комплекс, обновили футбольное поле, установили трибуны и мачты с освещением, обустроили парковку. С 2019 года стадион вошел в состав спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

«С 1920 годов здесь проводились различные соревнования. Я уверен, на таких замечательных стадионах ребята будут завоевывать призы для родной Балашихи. Самое главное, дети будут развиваться физически и делать в своей жизни шаги, которые от них ждут родители», — сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на День города в округе откроется стадион «Орион». Также в порядок приведут стадион «Керамик» и футбольный споткомплекс.

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