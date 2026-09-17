Игорь Брынцалов: 11 лесопарков благоустроят в Подмосковье в этом году

Фото: Качели на набережной у пруда в лесопарке «Стрелки» города Орехово-Зуево / Медиасток.рф

В третью субботу сентября в Московской области отметят День лесов. Об результатах экологической работы и благоустройстве лесопарков в регионе рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Леса занимают более 40% территории области, что требует постоянного внимания к их состоянию. В этом году завершается благоустройство одиннадцати лесопарков в Балашихе, Истре, Богородском, Одинцовском, Щелковском, Раменском, Дубне, Ленинском округах и Лыткарине. Две площадки уже открыли для посещения.

«Все они станут комфортными и безопасными зонами отдыха, сохранив природный ландшафт», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Параллельно идет масштабное восстановление зеленого фонда. В этом сезоне планируют высадить три миллиона сеянцев на площади 895 гектаров. Весь посадочный материал выращен в местных питомниках.

«В этом процессе активны и наши жители — весной они присоединяются к акции „Лес Победы“. Такие мероприятия объединяют людей разных возрастов и профессий вокруг общей цели — сберечь природу родного края для будущих поколений», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Важным направлением остается санитарная расчистка: в текущем году сухостой уберут на пяти тысячах гектаров, из которых работы выполнены почти на 70%.

Эффективность защиты от пожаров обеспечивает четырехуровневая система мониторинга. Благодаря ей количество возгораний за прошедшее лето сократилось втрое по сравнению с прошлым годом.

«Забота о лесе не должна быть разовой кампанией. Только системный подход и общие усилия помогут сохранить зеленое богатство региона», — резюмировал Брынцалов.