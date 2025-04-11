Игорь Акинфеев оценил строительство футбольного центра в Реутове

Заслуженный мастер спорта России, капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев побывал на стройплощадке тренировочного центра Академии вратарского мастерства. Вместе с известным вратарем ход работ проверили глава Реутова Филипп Науменко, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, сенатор Игорь Тресков и директор академии Вячеслав Чанов.

Сейчас готовность объекта составляет 15%. Строители закончили монолитные работы первого этажа и приступили ко второму.

Это будет не просто футбольный стадион, а современный спортивный комплекс. В нем смогут заниматься юные спортсмены не только из Реутова, но и со всей России, а также будут проходить соревнования и сборы различного уровня — от регионального до международного.

«Мы давно в курсе всех деталей этого проекта — от дизайна до технического оснащения. Для меня лично важно довести это дело до конца», — сказал Игорь Акинфеев.

В ходе визита был подписан памятный мяч, который после окончания строительства будет отлит в металле и установлен в холле центра как символ спортивной преемственности.