Тележурналист Маслак вместе с жителями передал Подмосковью идеи о разгрузке въезда в Королев

Вице-губернатор Локтев и журналист Маслак обсудили идею нового въезда в Королев

Разрабатывается проект дополнительного въезда в Королев с трассы М-8 «Холмогоры». Эта тема стала главной на рабочей встрече вице-губернатора Подмосковья Владимира Локтева и жителя упомянутого наукограда, тележурналиста-международника Дмитрия Маслака.

Маслак поблагодарил областные власти за диалог и поделился мнениями жителей по проекту, которые продолжают поступать журналисту от людей.

Уже завершена трассировка вариантов по дополнительному въезду в Королев, рассказал вице-губернатор. Первые планы представили главе Подмосковья Андрею Воробьеву, передает Telegram-канал «Говорит Королев».

«Как только завершим расчеты и будет пройдено согласование у губернатора, проект с вариантами, согласно поручению нашего президента, представим на рассмотрение федеральному центру, то есть Владимиру Путину и профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину», — поделился Владимир Локтев.

В тот же период, добавил он, жители Королева тоже смогут узнать детали проекта.