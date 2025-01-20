Тележурналист Маслак вместе с жителями передал Подмосковью идеи о разгрузке въезда в Королев
Вице-губернатор Локтев и журналист Маслак обсудили идею нового въезда в Королев
Разрабатывается проект дополнительного въезда в Королев с трассы М-8 «Холмогоры». Эта тема стала главной на рабочей встрече вице-губернатора Подмосковья Владимира Локтева и жителя упомянутого наукограда, тележурналиста-международника Дмитрия Маслака.
Маслак поблагодарил областные власти за диалог и поделился мнениями жителей по проекту, которые продолжают поступать журналисту от людей.
Уже завершена трассировка вариантов по дополнительному въезду в Королев, рассказал вице-губернатор. Первые планы представили главе Подмосковья Андрею Воробьеву, передает Telegram-канал «Говорит Королев».
«Как только завершим расчеты и будет пройдено согласование у губернатора, проект с вариантами, согласно поручению нашего президента, представим на рассмотрение федеральному центру, то есть Владимиру Путину и профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину», — поделился Владимир Локтев.
В тот же период, добавил он, жители Королева тоже смогут узнать детали проекта.
Предыстория вопроса
Дмитрий Маслак, будучи журналистом и жителем Королева, 19 декабря 2024 года на телепрограмме «Итоги года с Владимиром Путиным» задал президенту вопрос о развитии городского округа.
Он рассказал, что на въезде в город есть транспортные затруднения и попросил помочь решить этот вопрос. В тот же вечер, 19 декабря, Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Андреем Воробьевым и подключил к работе заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.
Какой будет динамика?
В настоящее время проводят дальнейшую экспертизу и разработку вариантов проекта.
Подмосковное правительство и тележурналист договорились о поддержании взаимного диалога по этому вопросу.
Владимир Локтев, в свою очередь, поблагодарил Дмитрия Маслака за неравнодушную позицию и выразил надежду, что сбор мнений жителей и информационная работа будут продолжены.