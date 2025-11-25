Художница из Подольска победила на всероссийском конкурсе

Семилетняя художница из подольской изостудии «Колорит» ДК «Октябрь» Арина Авакумова стала лучшей на всероссийском конкурсе «Зимние мотивы» творческого объединения «Арт Колибри». За работу «Северное сияние» Арина получила диплом лауреата первой степени в номинации «Зимние узоры».

Конкурс «Зимние мотивы» проводится с 1 ноября 2025 года по 30 августа 2026 года. Оценивают поступившие работы дважды в месяц.

Руководителю кружка Евгении Фаткиной вручили диплом «За духовно эстетическое воспитание подрастающего поколения».

«Участие в конкурсах помогает увидеть свой прогресс и поверить в собственные силы. Для ребенка каждая награда является подтверждением, что его труд замечен и оценен по достоинству. Для нас, педагогов, такие победы — лучшая мотивация продолжать развивать таланты своих учеников», — сказала Фаткина.