Художница из Павловского Посада оформила знаменитые платки

Этот успех для молодой сотрудницы стал долгожданным признанием ее труда.

«Ее рабочий стол в кабинете — это настоящий оазис творчества, полный эскизов, красок и вдохновения. Ежедневно Анастасия работает над созданием „крок“ — четверти будущего узора платка, которые затем собираются в единую гармоничную композицию. Когда рутина работы над основными элементами завершается, она переходит к детальной проработке отдельных мотивов, например, знаменитых павловопосадских роз, которые затем также трансформируются в будущие узоры», — отметили специалисты.

Девушка добавила, что искусство создания павловопосадских узоров — это не просто ремесло, а живая традиция, которая постоянно обновляется. История Анастасии — это пример того, как важно следовать своему призванию. С детства она любила рисовать, черпая вдохновение в красоте природы.