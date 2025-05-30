Художница из Ногинска прошла обучение в Образовательном центре «Взлет»

Закончилась интенсивная профильная программа по направлению «Искусство» Образовательного центра «Взлет». В рамках программы 20 участников из Московской области проходили обучение, среди них ученица Ногинской художественной школы.

Обучение проходило в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Каждый участник смог познакомиться с техникой многослойной акварельной живописи, попробовать себя в качестве художника-витражиста, скульптора и керамиста, а также посетить Музейно-выставочный комплекс Академии.

Ученице третьего класса по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» Ногинской детской художественной школы Светлане Ворониной посчастливилось принять участие в данной обучающей сессии.

Светлана успешно справилась с программой и творческими заданиями. По словам девушки, этот обучающий курс позволил приобрести новые знания и навыки, а также найти новых друзей и обменяться креативными идеями.

По окончании обучения ребят ждал приятный сюрприз — полезные подарки для творчества.