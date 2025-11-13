Художница из Москвы создала проект о кирпичном заводе в Зарайске
В Зарайске проходит арт-резиденция «Зарайск × MSCA», в рамках которой восемь художников работают над проектами, отражающими события в истории города. Одной из участниц является художница Иванка Гарай, которая исследует тему расцвета и упадка Зарайского кирпичного завода и его влияние на коллективную память местных жителей.
Иванка, имеющая образование историка и опыт работы в скульптуре, погрузилась в историю завода, который был основан в 1936 году и закрылся в 2008-м.
«Поначалу я изучила вопрос в интернете, прочитала множество информации про Зарайский кирпичный завод. В 1960-х годах производство модернизировали, внедрив новую технологию», — рассказывает художница. По ее словам, завод оставил значительный след в памяти зарайцев, которые работали на предприятии. «Мне интересна история кирпичного завода не самого по себе, а в связи с местным населением. То, каким он остался в памяти людей, как влиял на город, и есть тема моего исследования», — подчеркивает Гарай. В рамках проекта она планирует создать инсталляцию из глинобитных кирпичей, для чего использует песок и глину, добытые в заброшенном карьере. «Кирпичи внутри могут содержать записку с посланием потомкам или воспоминаниями, что-то вроде капсулы времени», — добавила она.
Кроме того, Иванка проводит полевые исследования, общаясь с местными жителями. «С большим теплом люди отзывались о столовой при заводе — многие говорили, какая вкусная там была пища», — делится она впечатлениями от общения с пожилыми людьми, которые работали на заводе. Не менее интересным стал мастер-класс «Память вещей», где участники создавали барельефы, вдохновленные архитектурой Дома Мачтета. «После мы вернулись в мастерскую и залили получившиеся формы специальным скульптурным гипсом. Когда он застыл, мы получили симпатичные слепки», — рассказала участница мастер-класса Анастасия Самойлова. Таким образом, проект Иванки Гарай не только сохраняет память о кирпичном заводе, но и создает новый культурный контекст для будущих поколений.