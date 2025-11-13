Художница из Москвы создала проект о кирпичном заводе в Зарайске

В Зарайске проходит арт-резиденция «Зарайск × MSCA», в рамках которой восемь художников работают над проектами, отражающими события в истории города. Одной из участниц является художница Иванка Гарай, которая исследует тему расцвета и упадка Зарайского кирпичного завода и его влияние на коллективную память местных жителей.

Иванка, имеющая образование историка и опыт работы в скульптуре, погрузилась в историю завода, который был основан в 1936 году и закрылся в 2008-м.

«Поначалу я изучила вопрос в интернете, прочитала множество информации про Зарайский кирпичный завод. В 1960-х годах производство модернизировали, внедрив новую технологию», — рассказывает художница. По ее словам, завод оставил значительный след в памяти зарайцев, которые работали на предприятии. «Мне интересна история кирпичного завода не самого по себе, а в связи с местным населением. То, каким он остался в памяти людей, как влиял на город, и есть тема моего исследования», — подчеркивает Гарай. В рамках проекта она планирует создать инсталляцию из глинобитных кирпичей, для чего использует песок и глину, добытые в заброшенном карьере. «Кирпичи внутри могут содержать записку с посланием потомкам или воспоминаниями, что-то вроде капсулы времени», — добавила она.