Художница из Донецка и медицинский центр в Королеве создадут уникальные протезы
Год назад жизнь 22-летней Марии Мешковой из Донецка резко изменилась — во время прогулки с собаками рядом с ней взорвался снаряд. В результате девушка лишилась ноги. Но, несмотря на тяжtлую травму, она решила не сдаваться и двигаться дальше.
«По каким-то физическим ощущениям не заметила, был болевой шок. Визуально увидела, что нет ноги и стала вызывать скорую», — поделилась воспоминаниями Мария.
Врачи признавались, что шансов спасти девушку было мало — она потеряла много крови, и счет шел на минуты. К счастью, помощь пришла вовремя. Уже в больнице один из волонтеров рассказал ей о фонде гуманитарных инициатив «Орион», где можно бесплатно получить протез. Девушка сразу же позвонила по указанному номеру.
Мария вспоминает, что сначала ее привезли в травматологию, где она провела несколько дней в реанимации. Лечение заняло почти десять месяцев. Протез она получила в январе, а недавно приехала в Королев, чтобы заменить учебный протез на постоянный.
Протезирование проходит в специализированном центре. Все начинается с консультации, где врачи и пациент вместе подбирают модель и конструкцию протеза. Затем снимается слепок и создается индивидуальная форма. Готовый протез изготавливают за 2–3 недели, его тщательно подгоняют под особенности тела пациента.
«Негатив, это копия культи пациента, которая получается шире объемов культи. После того как гипс застыл получается позитив, это форма культи в гипсовом изваянии», — подчеркнул техник-ортопед центра протезирования «Two legs» Сергей Стальнов.
Для изготовления используют немецкие материалы и легкий, но прочный карбон, который выдерживает большие нагрузки. Даже стопа сделана из карбона — она надежная, устойчивая и удобная в повседневной жизни. Конструкция дополнительно укреплена герметиком, чтобы избежать поломок. Для Марии этот протез стал настоящим чудом.
« Если честно, я была безумно рада, что снова хожу, потому что столько времени в инвалидной коляске, в бездействии, находиться в пределах своей квартиры. Была эйфория, что вернулась ходьба», — отметила Мария.
Еще во время лечения она поняла, что главное — не терять веру в себя. Девушка поступила дистанционно в университет на кафедру дизайна и после выписки устроилась работать в местный Дом культуры. Когда она приехала в Королев за новым протезом, то привезла специалистам в подарок свои картины. На одной — фигура в доспехах, передающая меч, символизирующая сам процесс протезирования. Другая иллюстрирует силу духа и поддержку — на ней надпись: «Дорогу осилит идущий».
Чтобы вдохновить и других, оказавшихся в похожей ситуации, Мария и центр протезирования запустили совместный творческий проект. Девушка будет создавать авторские декоративные накладки на протезы. Уже есть первые заказы, и Мария верит, что через свое творчество сможет сделать этот мир немного добрее и красивее.