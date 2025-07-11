Художница из Донецка и медицинский центр в Королеве создадут уникальные протезы

Год назад жизнь 22-летней Марии Мешковой из Донецка резко изменилась — во время прогулки с собаками рядом с ней взорвался снаряд. В результате девушка лишилась ноги. Но, несмотря на тяжtлую травму, она решила не сдаваться и двигаться дальше.

«По каким-то физическим ощущениям не заметила, был болевой шок. Визуально увидела, что нет ноги и стала вызывать скорую», — поделилась воспоминаниями Мария.

Врачи признавались, что шансов спасти девушку было мало — она потеряла много крови, и счет шел на минуты. К счастью, помощь пришла вовремя. Уже в больнице один из волонтеров рассказал ей о фонде гуманитарных инициатив «Орион», где можно бесплатно получить протез. Девушка сразу же позвонила по указанному номеру.

Мария вспоминает, что сначала ее привезли в травматологию, где она провела несколько дней в реанимации. Лечение заняло почти десять месяцев. Протез она получила в январе, а недавно приехала в Королев, чтобы заменить учебный протез на постоянный.

Протезирование проходит в специализированном центре. Все начинается с консультации, где врачи и пациент вместе подбирают модель и конструкцию протеза. Затем снимается слепок и создается индивидуальная форма. Готовый протез изготавливают за 2–3 недели, его тщательно подгоняют под особенности тела пациента.