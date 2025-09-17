Художница из Богородского округа провела занятие для людей с ОВЗ

В Ногинске прошел уникальный мастер-класс для людей с ограниченными возможностями, который стал ярким событием вторника. Участники получили возможность раскрыть свои творческие способности под руководством опытного художника.

Во время занятия член Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Наталья Аролович поделилась своими знаниями о работе с различными материалами, а также о важных аспектах создания художественных композиций. Участники узнали о сочетаниях цветов и о том, как передать свои эмоции через искусство. Небольшое количество присутствующих на мастер-классе способствовало созданию уютной и комфортной обстановки, что позволило каждому почувствовать себя настоящим творцом.

Наталья Аролович — не только талантливый художник, но и искусствовед, имеющий за плечами опыт участия в множестве выставок. Она обучалась в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи имени Репина, а ее работы хранятся в коллекциях как в России, так и за границей.

Председатель правления Союза художников Подмосковья, Александр Рожников, отметил значимость такого рода мероприятий, поблагодарив Наталью за ее усилия и преданность делу.