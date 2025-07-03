Художница из Балашихи вернулась из арктической экспедиции

Евгения Малина из Балашихи вернулась из экспедиции по Северному морскому пути, где две недели работала над этюдами в составе творческой группы на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». В арктических широтах вместе с художниками из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода она писала этюды с натуры, несмотря на минусовые температуры и шквалистый ветер.

В ходе экспедиции участники ежедневно проводили на пленэрах от шести до девяти часов, создавая работы как на борту судна, так и во время высадок на берег. Евгения Малина, член Союза художников России и организатор проекта «Северные пленэры Арктика».

«Арктика — это край, где все обостряется: восприятие цвета, ощущение пространства, само течение времени. Для художника это очень важно. С первой поездки в Архангельскую область в 2017 году я все чаще стремилась на север — и в итоге оказалась здесь», — отметила Евгения Малина.

Всего каждый участник подготовил около 40-50 этюдов, которые станут основой для пяти крупных работ. Эти картины представят на выставке в Архангельске в сентябре 2025 года.

Следующий рейс судна «Михаил Сомов» по обеспечению полярных станций стартует 8 июля, когда в порту состоится торжественная церемония, посвященная пятидесятилетию судна.