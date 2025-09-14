Художница из Балашихи поучаствовала в выставке в музее освоения Арктики

Художники из разных городов России отправились в экспедицию на судне «Михаил Сомов», а после создали работы, которые представили на выставке в Архангельском музее освоения Арктики. В числе представленных работ — картины художницы из Балашихи Евгении Малиной.

Участники экспедиции прошли около 1,5 тысяч морских миль по Баренцеву и Карскому морям. Они побывали на острове Моржовец, Абрамовском маяке, мысах Святой и Канин Нос, острове Колгуев, Земле Франца-Иосифа, островах Диксон и Известий ЦИК, а также на мысе Стерлегова. Этюды, созданные под впечатлениям арктической природы, легли в основу картин.

«Это большой праздник для всех участников: для Фонда „Линия Культуры“, нашего куратора Анастасии Пановой. Мы сделали уникальную выставку. Я чувствую, проект выйдет далеко за рамки сегодняшних событий. Мы с художницей Анастасией Сажиной хотим проиллюстрировать книгу, посвященную нашему путешествию, готовим выставку по экспедиции на „Михаиле Сомове“ из уже современных и натурных работ», — рассказала Евгения Малина.

Евгения Малина — член Союза художников России и организатор проекта «Северные пленэры Арктика». В составе творческой группы она провела две недели в арктических широтах вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.