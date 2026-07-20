Художница Екатерина Лямуан провела мастер-класс в музее в Серпухове

Во внутреннем дворе Серпуховского историко-художественного музея у галереи «Каретный сарай» 19 июля прошел мастер-класс на пленэре «Смотри и пиши с Екатериной Лямуан». Художница, чьи работы представлены в экспозиции, впервые провела открытый мастер-класс для широкой аудитории.

Взяв этюдники и краски, участники учились видеть мир через призму художественного восприятия. Главной задачей было уловить цвет, тон и движение света, превращая впечатления в законченный рисунок. Вместо привычного растворителя Екатерина посоветовала использовать паркетный лак.

«Он гораздо гуще, застывает быстрее, создает янтарную пленку, эффект такой, что живопись получается в янтаре с красивыми, живописными подтеками», — пояснила художница. Говоря о сценографии, она поделилась важным принципом: «Сценография развивает нестандартное мышление. […] И у тебя мозг начинает работать, все время выходить за пределы квадрата, искать новые решения».

Мероприятие продлилось около трех часов. Все участники унесли с собой собственноручно написанные этюды. 25 июля музей приглашает на установочную встречу конкурса «Подслушано у картин» с писательницей Татьяной Анже, где гостям предстоит создать тексты, вдохновленные шедеврами из постоянной экспозиции. Заявки принимаются до 31 июля, награждение победителей пройдет 8 августа в рамках фестиваля «Музей под звездами».