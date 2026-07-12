Художница Екатерина Лямуан проведет пленэр в Серпухове

19 июля в 10:00 в Серпуховском историко-художественном музее состоятся авторская встреча и мастер-класс на пленэре в рамках выставки «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Участники смогут познакомиться с авторами проекта и попробовать себя в живописи под руководством художницы Екатерины Лямуан.

Мероприятие начнется во внутреннем дворе музея у галереи «Каретный сарай». Екатерина Лямуан расскажет о совместном проекте, созданном вместе с автором рассказов Татьяной Анже, поделится творческим опытом и проведет практическое занятие на открытом воздухе.

Во время пленэра участники смогут взглянуть на окружающий мир глазами художника, научиться замечать цвет, тон и игру света, а также передавать свои впечатления на холсте.

В программу входят рассказ о выставочном проекте, наблюдение за натурой, практическая работа и обсуждение созданных произведений. Продолжительность мероприятия составит около двух часов.

Организаторы рекомендуют взять с собой этюдник или треногу, палитру с баночкой для растворителя, кисти, растворитель и холсты. Желательно подготовить два холста одного формата, при отсутствии такой возможности достаточно одного. Также участникам советуют принести любимые масляные краски.

Участие в мероприятии бесплатное. Для посещения необходимо заранее оформить билет на сайте Серпуховского историко-художественного музея.