Художница Анна Кравченко подарила картину роддому в Дубне

Родильный дом в Дубне получил неожиданный подарок от художницы Анны Кравченко. Здесь женщина родила двоих детей, а после в благодарность врачам нарисовала картину.

Анна Кравченко вернулась в Дубненский роддом, чтобы сказать спасибо за двух дочерей. Она подарила врачам картину, на которой изображен образ матери глазами новорожденного. Анна — профессиональный художник, а ее работы не раз были отмечены международными наградами в области дизайна, графики, живописи и скульптуры. Она считает, что главное в работах — передать эмоциональное мгновение.

«Это первое сюрреалистичное полотно, идея появилась после первых родов», — поделилась художница.

Работу Анна писала около пяти лет: от рождения первой дочери до появления на свет второй.

«Очень приятно, для нас это значимый подарок. Человек настолько остался доволен, что в течение долго времени писал, думал о нас, думал о месте, где родились дети», — отметила заведующая родильным домом Дубненской больницы Ирина Косабуцкая.