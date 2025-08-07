Художников и музыкантов Подмосковья пригласили на фестиваль креативных индустрий

Фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» проведут в Балашихе 20 и 21 сентября. на него пригласили художников, музыкантов, авторов и творческие коллективы Подмосковья.

Фестиваль пройдет на базе Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. В этом году его посвятят 195-летию предприятия. Как отметили в региональном Минкультуры, мероприятие проходит уже третий год подряд и помогает представить жителям лучшие творчески практики города.

Хлопкопрядильная фабрика стояла у истоков основания Балашихи. В этом году предприятие отметит свой юбилей — именно поэтому тема фестиваля звучит как «Фабрика. Начало».

В преддверии мероприятия пройдут три лаборатории, где участники смогут создать свои творческие проекты под кураторством профессионалов. Главным событием фестиваля станет их презентация на территории сквера и спектакль по мотивам истории завода.

На мероприятие пригласили художников, музыкантов, ремесленников и других творческих людей. Пожать заявку модно до 10 сентября по ссылке.