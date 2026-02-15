Художники расписали стены школы № 7 в Лобне в честь авиационных династий

Темами росписи стали аэропорт Шереметьево и преемственность поколений. На открытие пригласили сотрудников воздушной гавани, чьи семьи были изображены на полотнах.

Шереметьево находится всего в трех километрах от Лобни, поэтому многие жители города связали свою жизнь с авиацией, передавая любовь к небу из поколения в поколение. Бригада художников под руководством Алексея Шилова работала в тесном контакте со специалистами аэропорта, которые поддержали идею.

Так, семья сотрудницы Шереметьево Аллы Ерко посвятила авиации более 160 лет: на росписи она узнала своего деда, который служил инженером еще в те годы, когда аэропорт был военным. Ее коллега и выпускница школы № 7 Екатерина Асташова с волнением увидела на стене момент из своего детства — как мама впервые доверила ей выполнить рабочее поручение.

Каждое изображение сопровождает информационная табличка, чтобы школьники могли познакомиться с историями трудовых династий. Ученик Сергей Кузьминых, чья сестра работает стюардессой, считает, что такая роспись дает мотивацию связать будущее с авиацией — стать пилотом или бортпроводником.

Алексей Шилов отметил, что монументальная живопись не только украшает школьные коридоры, но и формирует эстетический вкус детей. По его словам, это история про малую родину, город летчиков и интересные профессии.

Глава округа Анна Кротова назвала проект необыкновенным, подчеркнув, что Лобня по праву носит неофициальное звание города летчиков и большого друга аэропорта Шереметьево.

Художники уже преобразили здание школы № 5, где сейчас находится городской лицей, а также лестничные пролеты в «Авиатике». В планах — украсить еще два учреждения, где сейчас завершается капитальный ремонт.