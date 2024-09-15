Художники провели занятие для учащихся Дмитровской ДХШ

Почетные члены РАХ братья Сергей и Максим Сидоренко провели мастер-класс для 16 подростков из Дмитровской художественной школы. Также для знаменитых живописцев организовали экскурсию по кабинетам и творческим мастерским учебного заведения.

Заслуженные члены Российской академии художеств Сергей и Максим Сидоренко осмотрели мастерские школы и побеседовали с учениками. Они рассказали детям о своем творчестве и пригласили на выставку.

Художники провели для 16 воспитанников школы мастер-класс. Дети писали акварелью морской пейзаж. Братья Сидоренко дали рекомендации каждому учащемуся. Работы, которые написали известные художники во время мастер-класса, они подарили школе.

«Я впервые имел возможность понаблюдать за тем, как рождается произведение искусства прямо у меня на глазах. То, как работают эти художники, меня восхитило и очень вдохновило. У нас в школе прекрасные преподаватели, поэтому и нам было что показать этим заслуженным мастерам», — поделился ученик Дмитровской художественной школы.

Живописцы Сергей и Максим Сидоренко оценили работы учащихся, уровень преподавания и оснащенность учебного заведения.

«Юные дмитровские художники — большие молодцы и уже настоящие мастера. У них, безусловно, есть огромный творческий потенциал. А благодаря отличной школе у ребят есть все шансы реализовать себя и стать настоящими художниками», — сказали братья Сидоренко.

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