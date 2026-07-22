Школы Подмосковья украсят картинами художников мастерской Алексея Шилова
Творческая мастерская художника Алексея Шилова продолжает работу над проектом «Моя школа — моя история». В рамках проекта специалисты расписывают стены социальных учреждений, учитывая уникальные культурные коды городов области, сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
Сейчас художники работают в школах городских округов Красногорск и Можайск. Параллельно проект реализуется в Лобне, Солнечногорске и Пушкинском округе.
Цель проекта — не просто украсить пространства, а наполнить их смыслом. Яркие и содержательные картины связывают повседневную среду с историей края, вдохновляют и пробуждают интерес к наследию малой родины.