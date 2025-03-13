Художники из Наро-Фоминска стали призерами международного конкурса живописи

Юные художники поучаствовали в международном конкурсе живописи, который прошел в китайском городе Фошань — побратиме Наро-Фоминска. На прямую видеосвязь вышла заместитель начальника управления иностранных дел города, чтобы поздравить победителей.
Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова поблагодарила китайских коллег за предоставленную возможность, а также за поддержание дружбы и культурных связей между странами.
На конкурс отправили более 1300 работ. На международный уровень от Наро-Фоминска отобрали более 58 участников, 10 из них заняли призовые места. Такое количество наград — показатель высокого уровня квалификации педагогов, которые развивают юные таланты. За вклад в развитие мирового изобразительного искусства им вручили международные сертификаты.
В ближайшее время пройдет другой конкурс, на который китайские друзья позвали участников из Наро-Фоминска. В ответ побратимы из Фошаня получили приглашение на празднование Дня городского округа и Города воинской славы.
Выставку фотопортретов «Семья Героя» открыли в Воскресенске
Состояние тысячи тракторов и коммунальных машин проверили в Подмосковье за неделю
Тишковец назвал время, когда шторм в Москве достигнет своего пика
Борец из Подмосковья стал победителем первенства Европы
Путепровод построят в Аникеевке в 2025 году
Украинец попытался нелегально провезти в Россию более 70 тысяч долларов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте