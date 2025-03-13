Художники из Наро-Фоминска стали призерами международного конкурса живописи

Юные художники поучаствовали в международном конкурсе живописи, который прошел в китайском городе Фошань — побратиме Наро-Фоминска. На прямую видеосвязь вышла заместитель начальника управления иностранных дел города, чтобы поздравить победителей.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова поблагодарила китайских коллег за предоставленную возможность, а также за поддержание дружбы и культурных связей между странами.

На конкурс отправили более 1300 работ. На международный уровень от Наро-Фоминска отобрали более 58 участников, 10 из них заняли призовые места. Такое количество наград — показатель высокого уровня квалификации педагогов, которые развивают юные таланты. За вклад в развитие мирового изобразительного искусства им вручили международные сертификаты.

В ближайшее время пройдет другой конкурс, на который китайские друзья позвали участников из Наро-Фоминска. В ответ побратимы из Фошаня получили приглашение на празднование Дня городского округа и Города воинской славы.