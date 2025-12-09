Художники из Наро-Фоминска победили на международном конкурсе

Уже в четвертый раз молодые художники из Наро-Фоминска представили свои работы на конкурс «Рисуя нашу дружбу для яркого будущего». Им отправили привет из Китая.

Наро-Фоминск и Фошань — города-побратимы. Из Китая художникам отправили видеопривет, который пролетел тысячи километров.

Участниками конкурса стали 82 человека от шести до 17 лет. Восемь из них стали призерами.

Также победители получили международные сертификаты из рук заместителя главы Наро-Фоминского городского округа Елены Кузнецовой. Их отметили за вклад в развитие мирового изобразительного искусства.

«Несмотря на расстояние, мы очень близки. Наша дружба с Фошанем крепнет. Участие в международных творческих конкурсах — прекрасный пример плодотворного сотрудничества. Творчество помогает понять культуру и традиции другого государства», — сказала Елена Кузнецова.