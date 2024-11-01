Художники из Ликино-Дулева создали вазы по мотивам сказок Пушкина

Уникальный проект к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина создали художники производственного кооператива «Дулевский фарфор». Они «оживили» сказочных героев произведений великого поэта.

Мастера из Ликино-Дулева выпустили пять тематических ваз из фарфора, украшенных известными сюжетами сказок Пушкина. Каждое изделие имеет сертификат, подтверждающий его эксклюзивность.

Одна из авторов проекта Ольга Коришева рассказала, что задача был очень интересной и творческой. Каждый художник сам выбирал для себя сказку, продумывал колорит и композицию. Сама Ольга остановилась на «Золотом петушке», которого многократно читала вместе со своими тремя детьми.

Над вазами также работали Светлана Полякова, София Ковтун, Ирина Шапкина и Екатерина Коришева. Один из российских коллекционеров уже выразил желание приобрести все изделия.

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