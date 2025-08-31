Художники из Коломны создали мультфильм про путешествие Чебурашки в Озерах

Воспитанники творческого объединения «Страна рисования» подготовили подарок к 100-летию города Озеры. Они создали анимационный мультфильм под названием «Путешествие Чебурашки». По сюжету герой путешествует по их родному городу.

Идея появилась задолго до юбилея города. Реализовать задумку удалось за полгода.

Мультипликаторами, художниками и актерами выступили сами дети. Они создавали декорации, персонажей и озвучивали сцены.

При этом ребята из старшей группы занимались живописью, из средней — лепили фигурки главных героев и дублировали голоса. Сценарий для мультфильма сочинила Мария Хандалаева, а режиссурой и монтажом занималась руководитель студии изобразительных искусств Ирина Кривошеева.

По сюжету любимец детей всей РОссии виртуально знакомится с Озерами. В мультфильме показываются главные достопримечательности города-юбиляра.