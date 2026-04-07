Художники из Химок представили выставку о космосе

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках представили экспозицию «Космические просторы». Посетители могут бесплатно увидеть более 25 работ местных художников до 20 апреля.

Экспозицию подготовили авторы из Химок. В залах разместили живопись, графику и арт-объекты, посвященные теме Вселенной. Художники показали разные взгляды на космос: от образов далеких галактик до личных ощущений и размышлений об освоении пространства.

На открытии присутствовали глава округа Инна Федотова, депутат Совета депутатов Инна Монастырская и лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин. Гости поблагодарили участников за идеи и творческий подход.

«Эта экспозиция показывает, что космос существует не только в технологиях. Он живет в искусстве и в каждом человеке», — отметила Инна Федотова.

Авторы работ обратились не только к фантазии, но и к историческим темам. В отдельных произведениях отражены этапы изучения космоса и вклад человека в этот процесс.

«Искусство помогает осмыслить реальность. Через него человек может понять свои чувства и задать важные вопросы о жизни», — подчеркнул Георгий Шишкин.

Выставка стала частью первой в стране Недели космоса. Этот проект объединяет научные, образовательные и культурные инициативы в разных регионах. Посетить экспозицию может любой желающий, вход открыт для всех.