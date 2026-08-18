Художники из Дмитрова представят свои работы в стенах лавры

За многолетний труд по реставрации храмов и икон заслуженные художники России Рашид и Инесса Азбухановы получат возможность представить свои работы в стенах главной отечественной обители.

Мастера из Дмитрова — одни из самых успешных авторов в мире, работающих в технике рельефной иконы. Их произведения приобретают высшие иерархи Русской Православной церкви, президенты России, выдающиеся коллекционеры со всего мира. В коллекции Папы Римского также есть иконы, сделанные Рашидом и Инессой.

В творческом дуэте Рашиду принадлежит роль резчика по дереву, а Инесса выполняет роспись и эскизы. Художники работают с разными породами дерева: липой, кедром, сосной. Они успешно совмещают скульптуру и живопись, используют цветные металлы. Применяя древнюю технику объемной православной иконы, Азбухановы создали свой авторский язык сочетания изобразительных форм с элементами декоративной орнаментики.

Сейчас мастера завершают работу над резным списком Феодоровской иконы Божией Матери и авторской иконой с изображением преподобного Сергия Радонежского.