Художники из Богородского округа стали лауреатами областного конкурса

Второй открытый конкурс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Твори» прошел в Павловском Посаде. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Доме культуры «Ленский».

Мероприятие объединило художников и мастеров из шести муниципалитетов Восточного Подмосковья. В конкурсе впервые приняли активное участие ребята из творческого объединения «Юный художник» поселка Воровского.

Начиная с декабря 2024 года, можно было познакомиться с работами участников, размещенными в стенах дома культуры. Всего на конкурсе было представлено более 150 картин, выполненных в различных техниках.

Юные художники из Богородского округа Ксения Гаврилова, Полина Платонова, Анна Булахова, Виктория Абрамова, Алиса Красюк, Полина Никитина, Анатолий Шведков, Анастасия Николаева, а также педагог Ирина Дудина были награждены почетными дипломами в номинациях «графика», «живопись» и «прикладное искусство». Победителями стали Дарья Койлубаева в номинации «живопись» и София Балашова в номинации «графика».