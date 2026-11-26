Заместитель главы округа Оксана Лебедева 25 ноября поздравила с 80-летним юбилеем художника Александра Гладкова. Она посетила его выставку в городской библиотеке.

Экспозиция называется «Впечатления от путешествия по миру, выраженное в котах». Александр Викторович создал целый «кошкин дом» — с любовью и профессионализмом.

Названия работ не дают улыбке сходить с лица: «Донна Мура Юрятинская», «штакотовирус», «вкус чеснока». Заряд позитива гарантирован.

За плечами художника серьезный путь. Он родился в Баку, окончил МВТУ имени Баумана по специальности «двигатели межпланетных летательных аппаратов». С 1970 года живет и работает в Протвино.

Первую кошачью скульптуру создал в 2013 году. Сегодня их уже более четырехсот. Работы Александра Гладкова отмечены наградами международных конкурсов в Москве и Лиссабоне. Его талант признан далеко за пределами города.