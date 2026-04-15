Художник создаст фреску на стене Троицкого храма в Раменском

В городе Раменское на улице Первомайской, 2, художник Андрей Куртасов пишет фреску на северной стене Троицкого храма. Он работает над изображением Вселенского собора 325 года. Это попытка соединить исторический реализм с канонической традицией и создать образ, который будет понятен современному человеку, но не будет отступать от вековых устоев.

«Константин должен быть в византийских одеждах, хотя на самом деле носил латы», — размышляет Андрей Куртасов.

Художник родился в селе Никитское Раменского района в простой рабочей семье. Первые работы — расписные пасхальные яйца, созданные на токарном станке в школьные годы. За плечами у Куртасова годы творчества, обучение в Глазуновской академии и 14 лет опыта храмовой росписи.

По приглашению благочинного отца Никодима он вернулся в родные края, чтобы создать фреску в стиле модерн в главном храме Раменского. Прихожане наблюдают за процессом и поддерживают художника. В росписи участвует и его супруга Екатерина.

Куртасов вдохновляется работами великих художников: Рафаэля, Васнецова, Нестерова. Создавая фреску для Троицкого храма, он сам становится частью непрерывной цепи храмового искусства, соединяя прошлое с настоящим.