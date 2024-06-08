Художник Петр Зубов завершил роспись Никольской церкви в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Роспись Никольской церкви завершили в Балашихе. Она длилась девять лет. Последней частью стал алтарь, на его создание ушло шесть месяцев труда.

Церкви в этом году исполняется 120 лет со дня освещения. Долгожданную роспись жители приняли с радостью.

Работу выполнил художник-иконописец Петр Зубов. Практически весь иконостас также написан его рукой. Также ему помогали помощницы Юлия и Валентина.

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