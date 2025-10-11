Художник из Зарайска представит свои работы на фестивале в Лондоне

Мультидисциплинарный художник из Зарайска под псевдонимом NAPASIO примет участие в фестивале анимации и моушн-дизайна In Motion. Мероприятие пройдет в Барбикан-центре в Лондоне.

Художник учился в Детской школе искусств имени А. С. Голубкиной в Зарайске, затем продолжил образование в Рязанском художественном училище имени Г. К. Вагнера, где изучал графический дизайн. Позже NAPASIO переехал в Москву. Несмотря на занятость, он поддерживает общение с близкими, которые живут в Зарайске.

Как член Творческого Союза Художников России, NAPASIO работает в различных направлениях — живописи, графике, цифровом искусстве и стрит-арте. В его портфолио — коллаборации с такими брендами, как Яндекс, VK и OZON, а также участие в выставках в Нью-Йорке, Майами, Торонто и Лиссабоне. Художник стал призером премии North Star Web 3 Awards в Дубае. Одна из его работ транслировалась на крупнейшем медиафасаде в Европе.

«Искусство — это способ говорить с миром на языке, который превосходит слова», — сказал художник