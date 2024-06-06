Художник из Воскресенска Виктор Гончаров получил почетное звание

Художнику Виктору Гончарову присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. Живописец родился Калуге, но своей родиной считает Воскресенск, где живет и работает.

Виктор Гончаров вспоминает, как жил монашеской жизнью и расписывал монастырь на Афоне. Работу принимал патриарх Кирилл в 2016 году, когда Русская православная церковь отмечала 1000-летие монашества на священной горе. Огромный объем работы выполнили втроем всего лишь за один год — это ли не чудо!

«Я целый год добивался права поступать в училище художественное, мне тогда было 14 лет. Меня отпустили, думали, что не поступлю. Но пришло извещение о том, что поступил. Мама даже плакала. Она хирург», — вспоминает Гончаров.

Он окончил Московское художественно-промышленное училище имени Калинина по специальности «Художественная роспись» с отличием. После службы в армии поступил на отделение монументально-декоративной живописи в Строгановское училище, где изучал фреску, мозаику и все, что связано со стенописью. Некоторое время работал во Дворце культуры «Химик» имени Докторова, где можно увидеть его работы.

В конце 80-х настоятель Ианно-Златоустского храма в селе Новлянское предложил художнику расписать приход. С тех пор автор начал работать в храмах над воссозданием старых и созданием новых росписей, а также трудиться над написанием икон для иконостасов.

Среди работ Гончарова можно отметить роспись в домовом храме МГУ имени Ломоносова, создание эскизов и мозаик для патриаршего собора РПЦ в Главном храме Вооруженных сил России в Кубинке. Роспись художника можно увидеть в храмах Воскресенского благочиния.

Сегодня в деревне Маришкино, где живет художник, возводится новый храм в честь Иоанна Богослова. Уже скоро Виктор Гончаров снова будет творить, расписывая церковь с нуля.

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